Телегин Родион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелегин Родион Яковлевич

Телегин Родион Яковлевич

avatar

Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1908

Дата смерти

15.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Телегин Яков Алексеевич

Мать: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
в МК с. Романово Лебедянский уезд, Тамбовской губернии дата рождения 10.11.1907г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.04.1945
погиб в ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.