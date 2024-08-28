Телегин Родион Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти15.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
в МК с. Романово Лебедянский уезд, Тамбовской губернии дата рождения 10.11.1907г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.1945
погиб в ВОВ