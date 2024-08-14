Клименко Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1909
Дата смерти17.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Зикунова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зикунова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Клименко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Зикунова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
12.12.1934
Сын: Клименко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Зикунова Мария Федоровна
Смерть
17.05.1980
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область