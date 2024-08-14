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Клименко Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1909

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Зикунова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зикунова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Клименко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Зикунова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
12.12.1934

Сын: Клименко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Зикунова Мария Федоровна

Смерть
17.05.1980
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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