(Сайгина) Зинаида Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайгина) Зинаида Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1852 и 1862

Дата смерти

?.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Кивокурцева Елена "Леля"

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Зограф Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
21.05.1882

Дочь: Беккер Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
23.12.1887

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
26.02.1889

Сын: Зограф Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Смерть
?.02.1917
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