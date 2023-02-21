(Сайгина) Зинаида Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1852 и 1862
Дата смерти?.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Кивокурцева Елена "Леля"
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
07.11.1880
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
21.05.1882
Дочь: Беккер Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
23.12.1887
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
26.02.1889
Сын: Зограф Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1917