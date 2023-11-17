Сасакин Иосиф Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти14.03.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Сасакин Ефим Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сасакина Акилина Иосифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Иван Иосифов
Смерть
14.03.1884
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
От простуды