Сасакин Иосиф Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакин Иосиф Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

14.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Сасакин Ефим Сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сасакина Акилина Иосифова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Федор Иосифов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Василий Иосифов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Иван Иосифов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.03.1884
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
От простуды
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