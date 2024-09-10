Соколов Макар Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1852 и 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Соколов Карп Макаров
Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
03.09.1829
Дочь: Лукина (Соколова) Анна Макарова
Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Рождение ребёнка
12.11.1831
Дочь: Салина (Соколова) Екатерина Макарова
Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Рождение ребёнка
27.05.1834
Дочь: (Соколова) Федосья Макарова
Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Рождение ребёнка
04.11.1836
Дочь: (Соколова) Наталья Макарова
Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Смерть
Между 1852 и 1875