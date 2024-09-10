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Соколов Макар Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1852 и 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Феодор Макаров

Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Соколов Карп Макаров

Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Бракосочетание
До 1821

Жена: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Рождение ребёнка
03.09.1829

Дочь: Лукина (Соколова) Анна Макарова

Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Рождение ребёнка
12.11.1831

Дочь: Салина (Соколова) Екатерина Макарова

Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Рождение ребёнка
27.05.1834

Дочь: (Соколова) Федосья Макарова

Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Рождение ребёнка
04.11.1836

Дочь: (Соколова) Наталья Макарова

Мать ребёнка: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Смерть
Между 1852 и 1875

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