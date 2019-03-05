Иващенко Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1961
Дата смерти05.03.2019
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961
Отец: Иващенко Виктор Алексеевич
Мать: Иващенко Галина
Рождение ребёнка
24.04.1981
Сын: Иващенко Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Иващенко Марина Эдуардовна
Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.04.1988
Мать ребёнка: Иващенко Марина Эдуардовна
Пожига, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Смерть
05.03.2019