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Иващенко Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1961

Дата смерти

05.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: Иващенко Виктор Алексеевич

Мать: Иващенко Галина

Рождение ребёнка
24.04.1981

Сын: Иващенко Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Иващенко Марина Эдуардовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.04.1988

Сын: Иващенко Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Иващенко Марина Эдуардовна

Пожига, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.03.2019
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