Шалдин Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1931
Дата смерти30.11.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931
Отец: не указан
Бракосочетание
27.12.1955
Жена: Шалдина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
03.05.1957
Сын: Шалдин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Шалдина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
09.02.1965
Дочь: Аскерова Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Шалдина Вера Егоровна
Смерть
30.11.2003