Правашинский Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Правашинский Фёдор Петрович

Место рождения

Д. Юровка Горецкого района Могилёвской области

Дата рождения

04.08.1937

Дата смерти

06.03.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симоненко Ольга Филипповна

Смерть
06.03.2014

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