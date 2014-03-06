Правашинский Фёдор Петрович
Место рожденияД. Юровка Горецкого района Могилёвской области
Дата рождения04.08.1937
Дата смерти06.03.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симоненко Ольга Филипповна
Смерть
06.03.2014