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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
2007
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