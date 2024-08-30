Проворов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проворов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Проворов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Проворов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

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