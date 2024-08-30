Проворов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проворов Федор Николаевич
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Проворов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Проворов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна