Петряшева (Борболина) Наталья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Место жительства
По 25.04.1904
Барболино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
25.04.1904 ст.
Муж: Петряшев Евфим Силин
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Смерть
Неизвестно