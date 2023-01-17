Петряшева (Борболина) Наталья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева (Борболина) Наталья Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Место жительства
По 25.04.1904
Барболино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
25.04.1904 ст.

Муж: Петряшев Евфим Силин

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Смерть
Неизвестно
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