Полякова \\ Дрозд Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова \\ Дрозд Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.
1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.08.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Наталия Трофимовна (Будакова) Волкова
Бракосочетание
24.04.1870 ст.

Муж: Дрозд Захарий Иванович

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJQ?i=295&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Семен Иванович

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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