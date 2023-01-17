Копычева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Копычев Антон Егорович

Отец ребёнка: Копычев Егор Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Копычев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Копычев Егор Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Копычев Егор Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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