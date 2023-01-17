Евсеев Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Гавриил Петрович

Евсеев Гавриил Петрович

avatar

Место рождения

Потапово-Тумбарла, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1914

Дата смерти

15.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Потапово-Тумбарла, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1932
Бавлы
Место жительства
С 1946 по 1973
Потапово-Тумбарла, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.05.1973
Потапово-Тумбарла, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close