Евсеев Гавриил Петрович
Место рождения
Дата рождения15.07.1914
Дата смерти15.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1932
Бавлы
Место жительства
С 1946 по 1973
Смерть
15.05.1973