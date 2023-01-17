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Закиров Гали

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Рахиля Миннулла кызы

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Рахиля Миннулла кызы

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Рахиля Миннулла кызы

Смерть
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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