Закиров Гали
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова Рахиля Миннулла кызы
Рождение ребёнка
30.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова Рахиля Миннулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)