Илья Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Лаврентий Федоров
Мать: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Яков Ильин
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вишняков Егор Ильин
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексей Ильин
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Васильева
Смерть
1815