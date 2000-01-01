Илья Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Лаврентьев

Илья Лаврентьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Лаврентий Федоров

Мать: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Яков Ильин

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Вишняков Егор Ильин

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексей Ильин

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильева

Смерть
1815
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close