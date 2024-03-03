Бортникова (Головчанская) Ирина Федоровна
Место рожденияс. Землянки Харьковская область
Дата рождения11.04.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1906
с. Землянки Харьковская область
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович
г. Змеиногорск Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверцева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бортников Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Змеиногорск