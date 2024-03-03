Бортникова (Головчанская) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБортникова (Головчанская) Ирина Федоровна

Бортникова (Головчанская) Ирина Федоровна

Место рождения

с. Землянки Харьковская область

Дата рождения

11.04.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1906

Отец: Головчанский Федор Сидорович

Мать: Головчанская Федосья Мироновна

с. Землянки Харьковская область
Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович

г. Змеиногорск Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверцева Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортников Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Бортников Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Змеиногорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close