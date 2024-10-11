Сторожева (Анисимова) Ефросинья Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смерти18.07.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Анисимов Анисим
Мать: Анисимова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1908 ст.
Сын: Сторожев Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
25.06.1909 ст.
Дочь: Сторожева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
11.06.1912 ст.
Дочь: Сторожева Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
27.03.1914 ст.
Дочь: Сторожева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сторожев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
22.08.1923
Сын: Сторожев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Сторожев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович
Смерть
18.07.1967