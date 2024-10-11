Сторожева (Анисимова) Ефросинья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожева (Анисимова) Ефросинья Анисимовна

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Место рождения

Комаревцево, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

18.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Анисимов Анисим

Мать: Анисимова Анисья

Комаревцево, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторожев Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
18.01.1908 ст.

Сын: Сторожев Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.06.1909 ст.

Дочь: Сторожева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.06.1912 ст.

Дочь: Сторожева Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.03.1914 ст.

Дочь: Сторожева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Сторожев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1923

Сын: Сторожев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Сторожев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Сторожев Андрей Трофимович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.07.1967

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