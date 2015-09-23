Феруленков Николай Иванович
Место рожденияМосква
Дата рождения15.12.1938
Дата смерти23.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель музыки, баянист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна
Бракосочетание
01.02.1963
Москва
Смерть
23.09.2015
Москва