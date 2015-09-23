Феруленков Николай Иванович 15.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленков Николай Иванович

Место рождения

Москва

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

23.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Феруленков Иван Сергеевич

Мать: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель музыки, баянист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна

Бракосочетание
01.02.1963

Жена: Феруленкова (Феруленкова) Нина Николаевна

Москва
Смерть
23.09.2015
Москва

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