Слуцков Александр Александрович
Место рожденияМосква
Дата рождения19.03.1946
Дата смерти29.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.08.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
29.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
07.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер (пожаротушительные системы)
Смерть
29.06.2007
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва
Востряковском кладбище, секция 21 ниша 46