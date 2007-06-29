Слуцков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слуцков Александр Александрович

Место рождения

Москва

Дата рождения

19.03.1946

Дата смерти

29.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Бракосочетание
?.08.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
29.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
07.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер (пожаротушительные системы)
Смерть
29.06.2007
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва
Востряковском кладбище, секция 21 ниша 46
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