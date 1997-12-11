Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1907
Дочь: Тарасова Прасковья Елисеевна
Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1915
Дочь: Тарасова Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.03.1918
Дочь: Тарасова Александра Елисеевна
Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Василий Елисеевич
Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Николай Елисеевич
Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно