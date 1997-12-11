Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Тарасова Прасковья Елисеевна

Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.04.1915

Дочь: Тарасова Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.03.1918

Дочь: Тарасова Александра Елисеевна

Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Петр Елисеевич

Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Тарасов Елисей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Елисей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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