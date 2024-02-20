Туганов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганова Гарц-Хан

Отец ребёнка: Туганов Хапац

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганова Карабай

Отец ребёнка: Туганов Хапац

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Дзахи

Отец ребёнка: Туганов Хапац

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Адабай

Отец ребёнка: Туганов Хапац

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Брнац

Отец ребёнка: Туганов Хапац

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Хетаг

Отец ребёнка: Туганов Хапац

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Хапац

Смерть
Неизвестно
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