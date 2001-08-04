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Малышев Пётр Яковлевич

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Место рождения

с. Красновка Чапаевского р-на Саратовской обл

Дата рождения

29.07.1915

Дата смерти

04.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Красновка Чапаевского р-на Саратовской обл
Рождение ребёнка
17.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева Мария Николаевна

Россия, Саратовская область, Чапаевский район, с. Красновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр, тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.2001
г. Балаково Саратовсок обл
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