Малышев Пётр Яковлевич
Место рожденияс. Красновка Чапаевского р-на Саратовской обл
Дата рождения29.07.1915
Дата смерти04.08.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Красновка Чапаевского р-на Саратовской обл
Рождение ребёнка
17.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева Мария Николаевна
Россия, Саратовская область, Чапаевский район, с. Красновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр, тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.2001
г. Балаково Саратовсок обл