Сергеева (Сергеева) Прасковья Федоровна
Место рожденияРоссия. д. Куниково, ярославской губернии
Дата рождения20.09.1891
Дата смерти07.04.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1891
Отец: Сергеев Федор
Россия. д. Куниково, ярославской губернии
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Тараканова Александра Ипполитовна
Отец ребёнка: Петунин-Сергеев Ипполит Матвеевич
Смерть
07.04.1960
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе