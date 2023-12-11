Сергеева (Сергеева) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Сергеева) Прасковья Федоровна

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Место рождения

Россия. д. Куниково, ярославской губернии

Дата рождения

20.09.1891

Дата смерти

07.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1891

Отец: Сергеев Федор

Мать: не указана

Россия. д. Куниково, ярославской губернии
Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Тараканова Александра Ипполитовна

Отец ребёнка: Петунин-Сергеев Ипполит Матвеевич

Смерть
07.04.1960
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе
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