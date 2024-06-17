Барановский Василий Аполлонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барановский Василий Аполлонович

Место рождения

Волядынка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барановский Аполлон Францевич?

Мать: Барановская Жена

Волядынка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Григорий

Мать ребёнка: Барановская Епистимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барановская) Соломия

Мать ребёнка: Барановская Епистимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Илларион

Мать ребёнка: Барановская Епистимия

Рождение ребёнка
1907

Сын: Барановский Демьян

Мать ребёнка: Барановская Епистимия

Україна
Смерть
Неизвестно

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