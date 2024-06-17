Барановский Василий Аполлонович
Место рожденияВолядынка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барановский Аполлон Францевич?
Мать: Барановская Жена
Волядынка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Григорий
Мать ребёнка: Барановская Епистимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барановская) Соломия
Мать ребёнка: Барановская Епистимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Илларион
Мать ребёнка: Барановская Епистимия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Барановский Демьян
Мать ребёнка: Барановская Епистимия
Україна
Смерть
Неизвестно