Покровский Александр Михайлов
Место рожденияс. Покровское в Юхти, Углического уезда
Дата рождения1813
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Михаил Фёдорович
Мать: Анна Алексеева
Сын: Покровский Иван Александров
Мать ребёнка: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова
Сын: Покровский Михаил Александров
Мать ребёнка: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова
Сын: Покровский Николай Александров
Мать ребёнка: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова
Дочь: Воскресенская (Покровская) Мария Александрова
Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова
Сын: Покровский Фёдор Александров
Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова
Сын: Покровский Никанор Александров
Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова
Сын: Покровский Виссарион Александров
Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова
Дочь: (Покровская) Анна Александрова
Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова