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Покровский Александр Михайлов

Место рождения

с. Покровское в Юхти, Углического уезда

Дата рождения

1813

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Михаил Фёдорович

Мать: Анна Алексеева

Покровский Александр Михайлович (1813 — 1857) Родился в семье пономаря села Покровского в Юхти Угличского уезда Михаила Федоровича. По исключении из уездного училища, 29 сентября 1830 года определен в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Покровская) Ольга Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Покровский Иван Александров

Мать ребёнка: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Покровский Михаил Александров

Мать ребёнка: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Покровский Николай Александров

Мать ребёнка: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Воскресенская (Покровская) Мария Александрова

Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Покровский Фёдор Александров

Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Покровский Никанор Александров

Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Покровский Виссарион Александров

Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Покровская) Анна Александрова

Мать ребёнка: (Покровская) Ольга Михайлова

Смерть
1857

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