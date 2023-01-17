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Плеханов Георгий Валентинович

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Место рождения

д. Гудаловка, Липецкий уезд Тамбовской губернии

Дата рождения

11.12.1856

Дата смерти

30.05.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гудаловка, Липецкий уезд Тамбовской губернии
Место жительства
С 1856
д. Гудаловка, Липецкий уезд Тамбовской губернии
Место жительства
С 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880
Швейцария
Место жительства
С 1905 по 1912
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.05.1918
с. Ялкала, волость Кивеннапа Выборгской губернии
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