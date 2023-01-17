Плеханов Георгий Валентинович
Место рожденияд. Гудаловка, Липецкий уезд Тамбовской губернии
Дата рождения11.12.1856
Дата смерти30.05.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гудаловка, Липецкий уезд Тамбовской губернии
Место жительства
С 1856
д. Гудаловка, Липецкий уезд Тамбовской губернии
Место жительства
С 1874
Место жительства
С 1880
Швейцария
Место жительства
С 1905 по 1912
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1917
Смерть
30.05.1918
с. Ялкала, волость Кивеннапа Выборгской губернии