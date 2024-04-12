Леднева Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леднева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Леднев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леднев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Леднев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леднев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Леднев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Житомир, Житомирська область