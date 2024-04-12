Леднева Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднева Ирина Николаевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Леднев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леднев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Леднев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леднев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Леднев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леднев Николай Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Леднев Николай Михайлович

Житомир, Житомирська область
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