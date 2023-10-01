Гончаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1960
Дочь: Гребенкина Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Гончарова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1962
Сын: Гончаров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гончарова Нина Алексеевна
Смерть
Неизвестно