Гончаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1960

Дочь: Гребенкина Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Гончарова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1962

Сын: Гончаров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гончарова Нина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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