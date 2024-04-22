Dārziņš Imants Jānis
Место рождения
Дата рождения22.03.1933
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1933
Место жительства
С 1935
«Kalna Branti»
Место жительства
С 1941
«Dārziņi»
Бракосочетание
Около 1958
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Яунпиебалга, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads
telefonists, elektriķis
Смерть
2000
Причина смерти: Prostatas vēzis