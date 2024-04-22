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Dārziņš Imants Jānis

Место рождения

Кална Кранти, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

22.03.1933

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Кална Кранти, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads
Место жительства
С 1935
«Kalna Branti»
Место жительства
С 1941
«Dārziņi»
Бракосочетание
Около 1958

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Яунпиебалга, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads
telefonists, elektriķis
Смерть
2000
Причина смерти: Prostatas vēzis
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