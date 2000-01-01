Black Ed — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlack Ed

Black Ed

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1934

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Black Лейб Маньевич

Мать: Бляхман Песя-Фейга Мордуховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Margolis Dorthy Dora

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Margolis Dorthy Dora

Смерть
04.03.1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close