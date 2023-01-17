Цирульников Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1911
Дата смерти28.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1911
Место жительства
С 1911 по 1974
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Цирульникова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
С 17.08.1941 по ?.10.1945
Москва, город федерального значения Москва
Мобилизован Муромским райвоенкоматом и после непродолжительной учёбы направлен служить старшим радиооператором в 337-й отдельный радиобатальон воздушного наблюдения, оповещения и связи особой Московск... Показать все
Образование
20.11.1941
Окончание учёбы, с последующим назначением старшим радиооператором в 337-й отдельный радиобатальон воздушного наблюдения, оповещения и связи особой Московской армии ПВО
Военная служба
С 20.12.1941
Служба старшим радиооператором третьего отдельного взвода воздушного наблюдения, оповещения и связи 936-го истребительного авиаполка 36-й авиационной истребительной дивизии ПВО
Вступление в колхоз
До 1941
Работа в Малышевском колхозе
Получение воинского звания/чина
До 19.02.1944
Присвоено звание "Старшего сержанта"
Военная награда
19.02.1944
За обнаружение в сложных метеорологических условиях вражеского самолета-разведчика, награждён медалью «За боевые заслуги»
Военная награда
19.05.1945
Награждён медалью «За оборону Москвы»
Работа или профессия
После ?.10.1945
Работа счетоводом
Вступление в колхоз
После ?.11.1945
Работа председателем колхоза
Работа или профессия
После ?.12.1945
Работа секретарём сельского совета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вступление в партию
Неизвестно
Член Всесоюзной коммунистической партии большевиков
Смерть
28.07.1974
Похороны
30.07.1974
Дедово, Навашинский, Нижегородская область
Похоронен на кладбище с. Дедово. В ограде с Цирульниковой А.И., Монаховым Г.Я. и Монаховой М.Т.