Кайбелева (Иванова) Наташа Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1961
Дата смерти06.10.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1981
Дочь: Трунова Мадина Эльдаровна
Отец ребёнка: Кайбелев Эльдар Хамитович
Смерть
06.10.1997