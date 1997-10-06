Кайбелева (Иванова) Наташа Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайбелева (Иванова) Наташа Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1961

Дата смерти

06.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1980

Муж: Кайбелев Эльдар Хамитович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1981

Дочь: Трунова Мадина Эльдаровна

Отец ребёнка: Кайбелев Эльдар Хамитович

Смерть
06.10.1997
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