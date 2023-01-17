Рыбкина (Воскресенская) Зоя Ивановна
Место рожденияТульская область
Дата рождения1907
Дата смерти08.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская область
Место жительства
С 1928
Место жительства
С 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
Финляндия
Место жительства
С 1941 по 1944
Швеция
Место жительства
С 1955 по 1957
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
08.01.1992