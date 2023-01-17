Рыбкина (Воскресенская) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбкина (Воскресенская) Зоя Ивановна

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Место рождения

Тульская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

08.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область
Место жительства
С 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
Финляндия
Место жительства
С 1941 по 1944
Швеция
Место жительства
С 1955 по 1957
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
08.01.1992
Москва, город федерального значения Москва
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