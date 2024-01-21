Краснова (Трубкина) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1964
Отец: Трубкин Николай
Рождение ребёнка
27.11.1986
Дочь: Буйрова (Краснова) Елена Германовна
Отец ребёнка: Краснов Герман Григорьевич
Рождение ребёнка
15.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Герман Григорьевич
Бакча-Сарай, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)