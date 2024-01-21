Краснова (Трубкина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Трубкина) Людмила Николаевна

Место рождения

Старое Тимошкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1964

Отец: Трубкин Николай

Мать: Трубкина (Расчислова) Нина

Старое Тимошкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1986

Дочь: Буйрова (Краснова) Елена Германовна

Отец ребёнка: Краснов Герман Григорьевич

Рождение ребёнка
15.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Герман Григорьевич

Бакча-Сарай, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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