Латышева (Латышева) Феодора Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1795
Вид учета: 5-я ревизская сказка | 1795 д. Тердуновская | Григорий Аникиев сын Латышев 4-я ревизия - 47 лет, 5-я ревизия -60 лет, | у него жена Катерина, взятая в замужество той же волости у крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно