Латышева (Латышева) Феодора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышева (Латышева) Феодора Григорьевна

Латышева (Латышева) Феодора Григорьевна

Место рождения

Часовня, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Латышев Григорий Аникиевич

Мать: Латышева (Елисеева) Екатерина Никитична

Часовня, Холмогорский район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Часовня, Холмогорский район, Архангельская область
Место жительства
1795
Часовня, Холмогорский район, Архангельская область
Вид учета: 5-я ревизская сказка | 1795 д. Тердуновская | Григорий Аникиев сын Латышев 4-я ревизия - 47 лет, 5-я ревизия -60 лет, | у него жена Катерина, взятая в замужество той же волости у крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
Часовня, Холмогорский район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.