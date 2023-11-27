Андрей Евстратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Евстратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673 ст.

Дата смерти

Около 1748 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1717 г.р.
Около 1725 г.р.
Около 1729 г.р.

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717 ст.

Сын: Лазарь Андреев

Мать ребёнка: Анна Макеева

Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: Анна Макеева

Рождение ребёнка
Около 1729 ст.

Сын: Тарас Андреев

Мать ребёнка: Анна Макеева

Смерть
Около 1748 ст.
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