Андрей Евстратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673 ст.
Дата смертиОколо 1748 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1717 ст.
Сын: Лазарь Андреев
Мать ребёнка: Анна Макеева
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Сын: Петр Андреев
Мать ребёнка: Анна Макеева
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.
Сын: Тарас Андреев
Мать ребёнка: Анна Макеева
Смерть
Около 1748 ст.