Dębek (Antoniak) Marianna Около 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиDębek (Antoniak) Marianna

Dębek (Antoniak) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

1792 г.р.
1793 г.р.
1796 г.р.
1798 г.р.
1800 г.р.
1803 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Dębek) Katarzyna

Отец ребёнка: Dębek Jan

Бракосочетание
01.02.1790

Муж: Dębek Jan

Turzyn/Brańszczyk akt 6/1790
Рождение ребёнка
07.08.1792

Сын: Dębek Józef

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 557/1792
Рождение ребёнка
06.08.1793

Сын: Dębek Józef

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 615/1793
Рождение ребёнка
06.01.1796

Дочь: Konarzycka (Dębek) Franciszka

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 731/1796
Рождение ребёнка
14.01.1798

Дочь: (Dębek) Agnieszka

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 872/1798
Рождение ребёнка
29.06.1800

Дочь: (Dębek) Wiktoria

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 1060/1800
Рождение ребёнка
04.02.1803

Дочь: (Dębek) Wiktoria

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 1252/1803
Рождение ребёнка
25.08.1805

Сын: Dębek Jacenty

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 1453/1805
Рождение ребёнка
09.08.1808

Сын: Dębek Wawrzyniec Roch

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 21/1808
Рождение ребёнка
29.03.1811

Дочь: (Dębek) Katarzyna

Отец ребёнка: Dębek Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 88/1811
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.