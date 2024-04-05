Dębek (Antoniak) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Dębek) Katarzyna
Отец ребёнка: Dębek Jan
Бракосочетание
01.02.1790
Муж: Dębek Jan
Turzyn/Brańszczyk akt 6/1790
Рождение ребёнка
07.08.1792
Сын: Dębek Józef
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 557/1792
Рождение ребёнка
06.08.1793
Сын: Dębek Józef
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 615/1793
Рождение ребёнка
06.01.1796
Дочь: Konarzycka (Dębek) Franciszka
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 731/1796
Рождение ребёнка
14.01.1798
Дочь: (Dębek) Agnieszka
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 872/1798
Рождение ребёнка
29.06.1800
Дочь: (Dębek) Wiktoria
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 1060/1800
Рождение ребёнка
04.02.1803
Дочь: (Dębek) Wiktoria
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 1252/1803
Рождение ребёнка
25.08.1805
Сын: Dębek Jacenty
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 1453/1805
Рождение ребёнка
09.08.1808
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 21/1808
Рождение ребёнка
29.03.1811
Дочь: (Dębek) Katarzyna
Отец ребёнка: Dębek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 88/1811
Смерть
Неизвестно