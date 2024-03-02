агафья васильева
Место рождениядеревня толстухново кудеверской волости
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: василий стефанов
Мать: екатерина дементьева
деревня толстухново кудеверской волости
Бракосочетание
1861
Муж: алексей тимофеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: марфа алексеева
Отец ребёнка: алексей тимофеев
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1864
Дочь: анисья алексеева
Отец ребёнка: алексей тимофеев
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1871
Дочь: елизавета алексеева
Отец ребёнка: алексей тимофеев
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1876
Сын: дмитрий алексеев
Отец ребёнка: алексей тимофеев
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1883
Сын: федор алексеев
Отец ребёнка: алексей тимофеев
деревня поречье кудеверской волости
Смерть
Неизвестно