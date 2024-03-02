агафья васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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агафья васильева

Место рождения

деревня толстухново кудеверской волости

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: василий стефанов

Мать: екатерина дементьева

деревня толстухново кудеверской волости
Бракосочетание
1861

Муж: алексей тимофеев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: марфа алексеева

Отец ребёнка: алексей тимофеев

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1864

Дочь: анисья алексеева

Отец ребёнка: алексей тимофеев

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1871

Дочь: елизавета алексеева

Отец ребёнка: алексей тимофеев

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1876

Сын: дмитрий алексеев

Отец ребёнка: алексей тимофеев

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1883

Сын: федор алексеев

Отец ребёнка: алексей тимофеев

деревня поречье кудеверской волости
Смерть
Неизвестно
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