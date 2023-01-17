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Кондрашова Варвара Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кондрашова Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кондрашов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Гавриил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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