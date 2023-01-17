Кондрашова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кондрашова Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кондрашов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно