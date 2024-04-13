Мейер (Schreiner) Амалия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1915
Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мейер Берта Андреевна
Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мейер Александр Андреевич
Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович
Смерть
Неизвестно