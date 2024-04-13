Мейер (Schreiner) Амалия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Schreiner) Амалия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Schreiner Андрей Georg Henrich Кондратьевич Jarkhenrich

Мать: Schreiner (Graf Или Крафт) Мария Катарина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейер Самуил Андреевич

Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майер Андрей Христианович

Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Мейер Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мейер Берта Андреевна

Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мейер Александр Андреевич

Отец ребёнка: Майер Андрей Христианович

Смерть
Неизвестно

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