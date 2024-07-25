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Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чистяков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чистяков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чистяков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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