Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чистяков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чистяков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Чистяков Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно