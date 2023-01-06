Тихонов Эдуард Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Лалетина Илона Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1987
Сын: Тихонов Станислав Эдуардович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Тихонова Дарья Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Илона