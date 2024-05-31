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Морозов Абрам Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Морозов Абрам Саввич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Морозов Михаил Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Морозов Иван Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Морозов Арсений Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1882

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