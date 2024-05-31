Морозов Абрам Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Морозов Абрам Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Морозов Арсений Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1882