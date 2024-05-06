Глаголева Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
07.03.1937
свидетельство о браке №447 от 7 марта 1937 г. выдано Иркутским городским ЗАГС
Рождение ребёнка
?.12.1937
Сын: Глаголев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Рабинович Михаил Соломонович
свидетельство о рождении №24195 выдано 29 декабря 1937 г. Иркутским городским ЗАГСом
Работа или профессия
Около ?.08.1953
преподаватель музыки в Педагогическом училище
Смерть
Неизвестно