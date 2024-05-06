Глаголева Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлаголева Валентина Николаевна

Глаголева Валентина Николаевна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Глаголев Николай Николаевич

Мать: Глаголева Антонина Федоровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
07.03.1937

Муж: Рабинович Михаил Соломонович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
свидетельство о браке №447 от 7 марта 1937 г. выдано Иркутским городским ЗАГС
Рождение ребёнка
?.12.1937

Сын: Глаголев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рабинович Михаил Соломонович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
свидетельство о рождении №24195 выдано 29 декабря 1937 г. Иркутским городским ЗАГСом
Работа или профессия
Около ?.08.1953
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
преподаватель музыки в Педагогическом училище
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.