Карякина (Сакова) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Бабенкова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Карякин Георгий Иванович
Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно