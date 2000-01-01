Федосеев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1886
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Федосеев Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
02.10.1913
Дочь: Федосеева Евфалия Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Федосеева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
09.11.1916
Сын: Федосеев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
03.01.1920
Дочь: Федосеева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
21.11.1922
Дочь: Федосеева Кикилия Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
03.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно