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Федосеев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1886

Отец: Федосеев Иван Степанович

Мать: Федосеева Татьяна Деонисовна

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Федосеев Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
02.10.1913

Дочь: Федосеева Евфалия Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Федосеева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
09.11.1916

Сын: Федосеев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
03.01.1920

Дочь: Федосеева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
21.11.1922

Дочь: Федосеева Кикилия Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
03.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
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