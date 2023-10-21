Кокшаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшаров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокшарова (Беляева) Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокшарова (Беляева) Лукерья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова (Беляева) Лукерья Петровна

Смерть
Неизвестно

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