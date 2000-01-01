Агафья Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мечайкин Леонтий Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Петров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Харитон Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Петров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Егор Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Петров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Петров

Смерть
Неизвестно
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