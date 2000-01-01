Агафья Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мечайкин Леонтий Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Петров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Харитон Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Егор Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Петров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Петров
Смерть
Неизвестно