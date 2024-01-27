Ковезина Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковезина Устинья Ивановна

Место рождения

Тихоновский поч. Русановская вол. Орловский у. Вятская губ. орловский уезд

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Ковезин Иван

Мать: не указана

Тихоновский поч. Русановская вол. Орловский у. Вятская губ. орловский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кырченова Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Кырченов Федот Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кырченов Федот Кириллович

Смерть
Неизвестно
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