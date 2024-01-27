Ковезина Устинья Ивановна
Место рожденияТихоновский поч. Русановская вол. Орловский у. Вятская губ. орловский уезд
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Ковезин Иван
Тихоновский поч. Русановская вол. Орловский у. Вятская губ. орловский уезд
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кырченова Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Кырченов Федот Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно